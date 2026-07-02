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Stadtwerke-Jobs: Wie Gaming zur Karriere führt

Mit der „Gaming Challenge“ wurde ein neues Recruitingformat getestet. Rund 900 Gamer registrierten sich.
02.07.2026, 17:01

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Zwei junge Männer spielen an PCs auf einer Gaming-Messe mit großem „Game on. Job on!“-Banner.

Von April bis vergangene Woche fand das Pilotprojekt „Gaming Challenge“ statt, ein Recruitingformat von waff und den Wiener Stadtwerken. Ziel war es, junge Talente über ihr Gaming-Interesse zu finden. Im Zentrum stand eine Webapp, die Spielkompetenzen mit Anforderungen konkreter Berufe verknüpfte. Teilnehmende konnten ihre Fortschritte verfolgen, persönliche Stärken sichtbar machen und passende Einstiegsmöglichkeiten entdecken. Rund 900 Gamer haben sich für das Pilotprojekt registriert, 290 Jobmatches für 13 Lehrstellen, Praktika und Einstiegsjobs konnten erzielt werden. Als Pilotpartner stellten die Wiener Stadtwerke insgesamt 13 Einstiegsmöglichkeiten bereit.

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Das Event fand sowohl auf Online-Plattformen wie „Discord“ statt als auch in der Millennium City, im Donauzentrum und im Rahmen von Future Unlocked, der Jobmesse für junge Wiener im Rathaus. Vor Ort standen Recruiter der Wiener Stadtwerke für Beratungsgespräche und Informationen zu konkreten Karrierewegen zur Verfügung.

Vizebürgermeisterin Barbara Novak bilanziert: „Mit der Gaming Challenge hat der waff bewusst neue Wege eingeschlagen, um junge Menschen dort abzuholen, wo ihre Interessen liegen.“ Roman Fuchs, stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, ergänzt: „Die Gaming Challenge kann der erste Schritt zu einem Praktikum bei den Wiener Stadtwerken sein.“

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