FH-Absolventen: Welche Karrierewege sie nach dem Abschluss einschlagen

Ursprünglich hatte Alexandra Ebert Fachhochschulen gar nicht auf dem Radar. „Für mich war es wichtig, etwas zu finden, das auch meinen Leidenschaften entspricht“, sagt sie. Gesagt, getan. Heute ist sie Chief Trust Officer beim Softwareentwickler Mostly AI, Podcast-Moderatorin sowie KI- und Datenschutzexpertin. Ein Karriereweg, den Ebert so nicht geplant hat, als sie ihre Matura in der Tasche hatte.

„Ich habe damals Erwachsene in meinem Umfeld befragt“, erinnert sie sich. Sie fragte zum Beispiel Manager nach Werdegängen und welche Lebensläufe am meisten punkten. Fachhochschulen waren dabei ein großes Thema – was sie letztlich davon überzeugte, ihr Kommunikationswirtschaftsstudium an der FHWien der WKW zu starten.

Der Tipp bewährte sich auch, denn nach ihrem Abschluss kam Ebert nicht einmal dazu, eine Bewerbung zu schreiben. Die Jobangebote waren sofort da.

Der FH-Karriereweg

Alexandra Ebert verschlug es nach ihrem Abschluss in die Welt der Künstlichen Intelligenz. Aber wie sieht es bei anderen FH-Absolventen aus? In welche berufliche Richtung zieht es sie? Der KURIER hat sich erkundigt.