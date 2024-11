FHWien der WKW ehrt Top-Alumni: Christiane Wenckheim ist 'Business Icon of the Year'

Wer an der FHWien der WKW studiert, setzt den Fokus auf Karrierechancen in der Wirtschaft. Um die beeindruckenden Leistungen ihrer Absolventinnen und Absolventen zu würdigen, wurden sie nun zum 16. Mal auf die Bühne geholt und mit einem „Alumni Award“ ausgezeichnet. Den feierlichen Rahmen für die Verleihung bot das neu eröffnete Hotel Imperial Riding School in Wien. Unter den 150 Gästen befanden sich Top-Alumni der FHWien, Vertreterinnen und Vertreter der Hochschule sowie Persönlichkeiten aus der Wirtschaft. Durch den Abend führte die Moderatorin Madeleine Gromann. „Dass viele unserer Absolventinnen und Absolventen beruflich so erfolgreich sind, macht uns sehr stolz. Für viele legte das Studium den Grundstein für Karrieren im In- und Ausland“, so FHWien-Geschäftsführer Michael Heritsch. Special Award „Business Icon of the Year” Erstmals wurde der Special Award „Business Icon of the Year“ verliehen und Christiane Wenckheim ausgezeichnet. Sie ist Aufsichtsratsvorsitzende der Ottakringer Getränke AG. „Wir alle brauchen Vorbilder – auch im Beruf. Mit dem Special Award werden Persönlichkeiten geehrt, die Herausragendes geleistet haben und deren Laufbahn Vorbild und Orientierung für junge Talente ist“, erklärt Heritsch.

© Alexander Müller Christiane Wenckheim erhielt den erstmals verliehenen Special Award „Business Icon of the Year“





Auszeichnung für Fach- und Führungskräfte Die Awards in der Kategorie „Professional Achievements“ gingen an Fach- und Führungskräfte, die national oder international Erfolge in ihrer Branche oder ihrem Tätigkeitsfeld erzielt haben. Die Preisträgerinnen und Preisträger: Bernhard Capek-Krautgartner: Der Absolvent des Master-Studiengangs Organisations- & Personalentwicklung ist HR Business Partner within Global Medicine bei Boehringer Ingelheim.

Julia Gattringer: Sie hat an der FHWien der WKW den Bachelor- und den Master-Studiengang im Bereich Real Estate Management abgeschlossen. Ihre Karriere führte sie ins Immobilien- und Shoppingcenter-Management.

Birgit Würth: Die Absolventin des Diplom-Studiengangs Finanz-, Rechnungs- & Steuerwesen ist Tax Partner und Geschäftsführerin bei Forvis Mazars Österreich. Preis für besonders innovative Alumni In der Kategorie „Shaping the Future“ wurden Alumni ausgezeichnet, die mit ihrer Denkweise und ihren Taten zukunftsweisende Antworten aufdrängende Fragen unserer Zeit finden. Die Preisträgerinnen und Preisträger: Kerstin Dohnal: Sie hat den Master-Studiengang Leadership im Tourismus an der FHWien der WKW absolviert. Die mehrfache Gründerin (Destination Development, Conscious Tourism Group e.G.) engagiert sich außerdem als Project Lead bei ECPAT International für Kinderschutz im Tourismus.

Alexandra Ebert: Die Absolventin des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft ist Chief Trust Officer bei MOSTLY AI, Podcast Host sowie KI- und Datenschutzexpertin.

Nikolaus Pabst: Er absolvierte den Diplom-Studiengang Marketing & Sales. Pabst ist Geschäftsführer der Samplingagentur Freudebringer sowie der Awardix OG.

Ehrung für außergewöhnlich engagierte Alumni Die Kategorie „Exceptional Commitment to FHWien der WKW” ehrte Absolventinnen und Absolventen, die sich besonders für die Lehre oder Forschung an der FHWien der WKW engagieren und so zur stetigen Weiterentwicklung der Hochschule beitragen. Die Preisträger: Florian Jungnikl-Gossy: Der Absolvent des Bachelor- und des Master-Studiengangs im Bereich Journalism & Media Management ist Chief Product Officer bei der Falter Verlagsgruppe.

Michael Neuberger: Er absolvierte an der FHWien der WKW den International MBA in Management & Communications und ist heute CEO der MN Management GmbH sowie Gründer und CEO der Sales as a Service FlexKapG.

Andreas Raschke: Der Alumnus des Diplom-Studiengangs Unternehmensführung – Entrepreneurship ist selbständiger Unternehmensberater und seit über 20 Jahren Lektor an der FHWien der WKW.