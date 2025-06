Lebenslanger Startvorteil: Schon 100.000 Euro sind nicht mehr aufzuholen

Nicht das Studium und der Beruf entscheiden über das spätere Vermögen, sondern der familiäre Hintergrund – das will das gewerkschaftsnahe Momentum Institut in einer neuen Modellrechnung verdeutlichen. Ein familiäres Startkapital von 100.000 Euro würde über einen Zeitraum von 25 Jahren einen Vermögensunterschied von knapp einer Million Euro erzeugen. Wie kommt das Institut zu diesem Ergebnis? Und was sagen andere Expertinnen und Experten dazu, wie realistisch die Berechnung ist?

Gleich und doch anders Das Momentum Institut nimmt als Basis zwei idente, fiktive Personen – Person A und Person B. Beide haben einen Master-Abschluss in Informatik, starten mit 24 Jahren in den Beruf und bekommen ein Einstiegsgehalt von 65.800 Euro brutto jährlich (44.000 Euro netto). Damit zählen sie übrigens schon beim Berufseinstieg zu den Topverdienern Österreichs. Die oberen 25 Prozent starten laut Einkommensbericht des Rechnungshofs bei einem Brutto-Jahresgehalt von 63.000 Euro. Beide Personen wohnen zunächst zwei Jahre bei ihren Eltern, sparen einen Polster von 60.000 Euro an. Person A bekommt als Startkapital zusätzlich 100.000 Euro von den Eltern und investiert das Geld in eine Immobilie. Dafür nimmt sie einen Kredit in Höhe von 140.000 Euro auf. Jährlich spart sie zusätzlich 11,7 Prozent des Nettogehalts.

© Kurier/Momentum Institut

Person B wohnt unterdessen zur Miete und kann deshalb in der Momentum-Berechnung weniger Geld sparen. Indessen gewinnt die Immobilie von Person A jährlich drei Prozent an Wert. Also verkauft Person A die erste Immobilie, kauft eine größere und nimmt dafür einen neuen Kredit mit 255.000 Euro auf. Person B wird sich erst 2050 eine Immobilie leisten und trotzdem einen Kredit in Höhe von 250.000 Euro benötigen. Bis ins Jahr 2050 summiert sich der Vermögensunterschied zwischen Person A und Person B auf eine knappe Million Euro. Ob diese Berechnung realistisch ist? Der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria äußert Zweifel. Zum einen hinterfragt er die Sparquote. Auch ein Kredit würde schließlich Risiken bergen. Eine Person, die zweimal kreditfinanzierte Immobilien kauft, könnte vermutlich nicht mehr, sondern eher weniger sparen als ein Mieter, schätzt die Agenda Austria. Auch die Wertsteigerung der Immobilie um drei Prozent pro Jahr sieht sie skeptisch. Wie groß die Vermögenslücke wirklich ist, bleibt somit unklar. Den Startvorteil, den Person A genießt, möchte aber auch das wirtschaftsliberale Institut nicht absprechen.