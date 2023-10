Ein Abenteurer findet heraus, wie man 100 Jahre alt wird

„Habe immer Spaß und sei nicht wütend“, ist Umetos Geheimtipp für ein gesundes langes Leben. Sie ist 104 Jahre alt, singt, tanzt und nimmt immer noch aktiv am gesellschaftlichen Leben teil. Und Umeto ist damit nicht allein: Die Netflix-Dokumentar-Serie „Wie wird man 100 Jahre alt?“ begleitet den „National Geographic“-Abenteurer Dan Buettner auf seiner Reise an fünf Orte (er nennt sie die "blauen Zonen"), einmal rund um die Welt.

Seine Reise führt in von Okinawa in Japan, zu einem Bergdorf in Sardinien, in die Vorstädte Kaliforniens, über die griechische Insel Ikaria bis nach Nicoya in Costa Rica. In diesen Städten und Dörfern leben die meisten „Centenarians“ - also Personen, die über 100 Jahre alt sind. Buettners Ziel ist es herausfinden, wie sie das geschafft haben.

