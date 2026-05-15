gerneperdu? Ab wann das Du-Wort zum Problem wird

#gerneperdu liest man neuerdings in E-Mail-Signaturen. Manche fordern es im Kontakt sogar mit Nachdruck ein. Das Du wird einem förmlich aufgezwungen. Warum? „Mit einem Du ist man näher beim Wir“, heißt es. Man will Barrieren abbauen und eine moderne Arbeitsatmosphäre vermitteln. Ähnlich erklärt auch Benimmexperte Thomas Schäfer-Elmayer den Du-Trend: „Man fühlt sich wohler, näher, glaubt sich manchmal irrtümlich auf der gleichen Ebene und überwindet eine gewisse Anfangsdistanz.“ Wie viel Nähe schafft das Du aber wirklich und wann geht es zu weit?

Darf ich Du sagen? „Als ich noch in der Industrie gearbeitet habe, ist man sich 40 Jahre im gleichen Büro gegenübergesessen und war immer noch per Sie. Das war nichts Ungewöhnliches“, berichtet Schäfer-Elmayer dem KURIER. Das Du angeboten zu bekommen, wurde lange Zeit als Ehre oder Lob wahrgenommen. „Bietet eine Dame einem Herrn das Du an, so könnte manchmal ein Du-Kuss sogar eine romantische Bedeutung bekommen“, erzählt er. In den beruflichen Kontext lässt sich das natürlich nicht übertragen. Was man aber mitnehmen kann: Ein Du muss man sich verdienen, sagt Daniela Popp, Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Knigge-Gesellschaft (ÖKG). Allgemein ist bekannt: Zuerst siezt, dann duzt man. Von Anfang an familiär und auf Bussi–Bussi zu sein, empfindet Popp als kritisch. „Mit einem Sie wahrt man eine Distanz und Professionalität, die im Berufsleben vor allem jungen Menschen Orientierung gibt.“ Wenn man aber nach einer gewissen Zeit das Du als angebracht empfindet, sei dagegen nichts einzuwenden - solange man es höflich einholt. Ob eine simple E-Mail-Signatur ausreicht, wagt sie zu hinterfragen.

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