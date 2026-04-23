Diskussion über multiple Risiken, in der ÖAG

Risiken, wohin man schaut: Eine Diskussion in der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG) widmete sich jenem Thema, das Unternehmen aktuell am stärksten betrifft.

Der Umgang mit globalen Risiken wurde von Kurt Möller, Vorstandsmitglied der Zürich Versicherungs-AG, Michael Edelsbrunner, Vorstand AmCham Austria und Country Officer der Citigroup, Alexander Shopov, Niederlassungsleiter von Steinmayr & Co Wien, und Rudolf Schwarz, Chief Restructuring Officer der Management Factory, diskutiert. Durch den spannenden Abend führte die ÖAG-Vizepräsidentin und Finanzexpertin Monika Rosen.

Die konkreten Global Risks wurden zuvor von 1300 Expertinnen und Experten im „WEF Global Risks Report 2026“ benannt. Der Report bietet eine klare Orientierung, welche geopolitischen, technologischen und gesellschaftlichen Risiken jetzt adressiert werden müssen, um Unternehmen widerstandsfähig und zukunftsfähig aufzustellen.