Ein italienischer Ball in Niederösterreich

Der Gran Ballo Italiano feierte am 29. Mai 2026 seine Premiere in Wien. Über 650 Gäste aus Wirtschaft , Diplomatie, Politik, Kultur und Medien folgten der Einladung ins Palais Niederösterreich im ersten Wiener Bezirk. Initiiert von den Geschwistern Valeria Foglar-Deinhardstein und Luigi Barbaro Jr. , unter der künstlerischen Leitung von Lidia Campanale und gemeinsam mit Mauro Maloberti , versteht sich der Gran Ballo Italiano als Plattform für Begegnung, Austausch und die Stärkung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Italien und allen Italienfans, heißt es.

Unter den Gästen des Abends befanden sich u. a. Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur Peter Hanke, Giovanni Pugliese (Italienischer Botschafter in Österreich), Gregor Pilgram (CEO Generali Österreich), Kurt Hackl (LAbg NÖ i. V. LH Mikl-Leitner), der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer, die ehemalige Abgeordnete zum Nationalrat Maria Großbauer, Martina Fasslabend (u. a. Initiatorin und Präsidentin des Österreichischer Kinderschutzpreises), Benimmexperte Thomas Schäfer-Elmayer, Sängerin und Schauspielerin Marika Lichter, Musiker Yury Revich, ehemaliger Fußballspieler Michael Konsel, sowie die Schauspieler Gaby Garcia Vargas und Ferdinand Seebacher.

Zahlreiche weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Diplomatie, Kultur, Medien und Gesellschaft rundeten die hochkarätige Gästeliste ab.