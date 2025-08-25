In Komplimente verpacktes Negativ-Feedback von Führungskräften ist kaum noch wirksam. Laut Forscherin Karen MacMillan der Ivey Business School führt derartiges Überlagern von Bestätigungen mit Kritik oftmals zu Verwirrung. "Mitarbeiter nehmen die anfänglichen positiven Bemerkungen oft als Einleitung für die darauf folgende Kritik. Das kann zu Ressentiments und Abwehrhaltungen führen und damit genau das untergraben, was mit konstruktiver Kritik bezweckt wird", warnt sie.

Leichter verdauliche Kritik Die in den 1980er-Jahren populär gewordene "Kompliment-Sandwich-Technik" besteht darin, konstruktive Kritik zwischen zwei positive Äußerungen zu stellen. Zum Beispiel lobt ein Manager so zunächst die Leistungen eines Mitarbeiters in einer Besprechung, spricht dann dessen Verspätungen an, die sich negativ auf die Leistung auswirken, und schließt mit einem Kompliment zu einem aktuellen Bericht. Diese Methode sollt negatives Feedback leichter verdaulich machen. MacMillan hat mit ihrem Team herausgefunden, dass eine fundierte, transparente Kommunikation jedoch deutlich vorteilhafter ist, wenn sie wohlüberlegt durchgeführt wird. Direktes Feedback, das mit Empathie und Klarheit vermittelt werde, stärke das Vertrauen und verbessere die Beziehungen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Die Wissenschaftlerin hat einen Leitfaden entwickelt, nach dem sich Manager richten sollten, die auf die Kompliment-Sandwich-Technik verzichten wollen.