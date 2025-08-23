Studieren & Arbeiten: Welche Jobs neben einer FH wirklich machbar sind

Die Zeiten, in denen es reicht, nur zu studieren, sind vorbei – davon ist Hochschulabsolvent Florian B. überzeugt. Man müsse heutzutage mehr Berufserfahrung vorweisen, um am Arbeitsmarkt zu punkten. Also arbeitete der Wirtschaftsinformatiker zunächst nebenbei 25 Stunden die Woche im technischen Customer Support, dann Vollzeit als Developer und in der IT-Security. Sein Studium absolvierte er an einer Fachhochschule (FH), die für fixe Stundenpläne und strenge Anwesenheitspflicht bekannt ist. Wie sich da ein Job ausgeht? „Locker“, meint Florian B. „Ich habe erst im zweiten Jahr des Studiums begonnen, Teilzeit zu arbeiten – davor nur geringfügig.“ Außergewöhnlich sei sein Engagement nicht, sagt er. Bei Studierenden an FHs komme das sogar häufig vor.

Die passenden Nebenjobs Die Hochschule Campus Wien hat einen hohen Anteil an berufsbegleitend Studierenden, so Rektor Heimo Sandtner. „Wie viele unserer Studierenden nebenher arbeiten, können wir nicht genau beziffern.“ Einen genaueren Einblick bietet Thomas Gaar, Karriereberater bei Coachfident: Seiner Erfahrung nach arbeitet in Vollzeit-Bachelorprogrammen an FHs rund die Hälfte der Studierenden nebenbei, „im Vollzeit-Master sind es etwa 70 Prozent“. Die Gründe sind wenig überraschend, wie der KURIER bei einer kleinen Umfrage erfährt: Man möchte eigenes Geld verdienen und dabei auch gleich einschlägige Berufserfahrung sammeln. Außerdem könne man, wie Florian B. anmerkt, schauen, „ob das, was man studiert, in der Praxis auch Spaß macht“. „Beliebt sind vor allem jene Jobs und Positionen, die praxisnah sind und den Lebenslauf aufwerten“, beobachtet Heimo Sandtner. „Außerdem finden sich auch viele Studierende in klassischen Nebenjobs wie Gastronomie, Handel oder Eventorganisation, weil sie kurzfristige und flexible Einsätze erlauben.“ Unabhängig von der Branche seien ein klarer Einsatzplan, Gleitzeit und die Möglichkeit zu Homeoffice in intensiven Studienphasen besonders wertvoll, stimmt Thomas Gaar zu. „Am besten funktionieren planbare, teils remote Tätigkeiten wie Office-Aufgaben, Research- und Telefonarbeit oder Kundenservice.“

Tipps & Tricks Wie ein Studium mit Nebenjob gelingt? Thomas Gaar von Coachfident hat Tipps: Zuerst den Stundenplan fixieren, dann den Job wählen.

Flexibilitätskriterien vertraglich festhalten, etwa Gleitzeit, Homeoffice-Anteil und Freistellungen für Präsenzen und Prüfungen.

Prüfen, ob sich die berufliche Praxis auf Module oder Pflichtpraktika anrechnen lässt.

Bei bestehendem Dienstverhältnis rechtzeitig über Bildungsteilzeit oder temporäre Stundenreduktion sprechen.

In Prüfungswochen den Umfang bewusst drosseln, um Leistungsabfälle zu vermeiden.