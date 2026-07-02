Leitbetriebe Austria: Wirtschaft feiert Sommerfest

Rund 280 Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Medien und Institutionen kamen am Dienstag zum traditionellen Sommerfest der Leitbetriebe Austria zusammen. Gemeinsam wurden Erfolge gewürdigt und der Blick auf ein produktives zweites Halbjahr gerichtet.

„Mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 44 Prozent stehen unsere Leitbetriebe für Stabilität, Produktivität und nachhaltigen Erfolg“, betont Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria. „Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort Österreich.“ Auch Florian Czink, CEO der Schlumberger Wein- und Sektkellerei, freut sich über den gelungenen Abend: „Gerade der direkte Austausch schafft neue Perspektiven, fördert Kooperationen und stärkt langfristige Zusammenarbeit.“