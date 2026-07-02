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Leitbetriebe Austria: Wirtschaft feiert Sommerfest

Rund 280 Entscheidungsträger kamen zum Sommerfest der Leitbetriebe Austria zusammen. 24 Unternehmen wurden neu- oder rezertifiziert.
02.07.2026, 17:00

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Fünf elegant gekleidete Erwachsene posieren lachend im Freien auf einer Veranstaltung.

Rund 280 Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Medien und Institutionen kamen am Dienstag zum traditionellen Sommerfest der Leitbetriebe Austria zusammen. Gemeinsam wurden Erfolge gewürdigt und der Blick auf ein produktives zweites Halbjahr gerichtet. 

„Mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 44 Prozent stehen unsere Leitbetriebe für Stabilität, Produktivität und nachhaltigen Erfolg“, betont Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria. „Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort Österreich.“ Auch Florian Czink, CEO der Schlumberger Wein- und Sektkellerei, freut sich über den gelungenen Abend: „Gerade der direkte Austausch schafft neue Perspektiven, fördert Kooperationen und stärkt langfristige Zusammenarbeit.“ 

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Ein Höhepunkt des Abends waren die feierlichen Zertifikatsverleihungen, bei denen insgesamt 24 Leitbetriebe neu- oder rezertifiziert wurden. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Innovationskraft und verantwortungsvolles Handeln vereinen. Neu zertifiziert wurden Bacon Gebäudetechnik, Firmengruppe Kling Wagenhofer Cleaning Services, Meiko Clean Solutions Austria, OVB Allfinanzvermittlung. 

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