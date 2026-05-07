Kunst trifft Arbeitsplatz: currycom eröffnete dritte Ausstellung

Mit DISTRANSFORM eröffnete die Wiener Kommunikationsagentur currycom communication partners am 6. Mai ihre dritte Kunstausstellung in den Agenturräumlichkeiten in der Wiener Innenstadt. 130 Gäste aus Wirtschaft, Kunst, Medien, Sport und Gesellschaft nahmen teil.

Die Ausstellung vereint über 30 Werke renommierter Künstler, darunter u. a. Hermann Nitsch. In der currycom dialog:arena fanden sich neben internationalen Kunstschaffenden wie Mario Dalpra, Naomi Devil und Martin Grandits auch currycom Kommunikationsberaterin Barbara Schwarz, Kunstförderer Manuel Gras und Galerist Horst Szaal zum Diskurs ein. Moderiert wurde das Event von Kurator und currycom-CEO Christian Krpoun.