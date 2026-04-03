639 PS: Audi präsentiert neuen Hybrid-Sportler in Wien

Man sei gut ins Jahr gestartet, sagt Audi-Markendirektor Thomas Beran. Zum einen hätte man mit Audi in der Formel 1 eine neue Aufmerksamkeit: 1,4 Milliarden Zugriffe im Internet hatte allein die Erstpräsentation des Formel-1-Autos. Mit dem Heim-Grand-Prix in Österreich könne man hier zusätzlich punkten. Zum anderen würden die neuen Modelle die Verkaufsbilanz von Audi in Österreich gut auffetten. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete Audi ein Plus von zwölf Prozent bei den Verkäufen, 5.200 verkaufte Audi zeigt die Statistik. Die Marke liegt damit im Verkaufsranking (Stichtag 20.3.) hinter VW und Skoda auf Platz 3, mit einem Marktanteil von 7,7 Prozent.