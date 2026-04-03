639 PS: Audi präsentiert neuen Hybrid-Sportler in Wien
Man sei gut ins Jahr gestartet, sagt Audi-Markendirektor Thomas Beran. Zum einen hätte man mit Audi in der Formel 1 eine neue Aufmerksamkeit: 1,4 Milliarden Zugriffe im Internet hatte allein die Erstpräsentation des Formel-1-Autos. Mit dem Heim-Grand-Prix in Österreich könne man hier zusätzlich punkten. Zum anderen würden die neuen Modelle die Verkaufsbilanz von Audi in Österreich gut auffetten. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete Audi ein Plus von zwölf Prozent bei den Verkäufen, 5.200 verkaufte Audi zeigt die Statistik. Die Marke liegt damit im Verkaufsranking (Stichtag 20.3.) hinter VW und Skoda auf Platz 3, mit einem Marktanteil von 7,7 Prozent.
Der Empfang im House of Progress auf der Wiener Kärntner Straße hatte aber noch einen anderen, triftigen Grund: nämlich die Präsentation des neuen Audi RS 5. Das vom Rennsport inspirierte Auto ist der erste PHEV von Audi Sport (also ein Plug-in-Hybrid und damit mit einem Elektromotor), basiert auf dem A5 (ist aber 2,10 Meter breit und 4,9 Meter lang) und kombiniert Performance mit Alltagstauglichkeit. Die Kennzahlen können sich sehen lassen: 639 PS und 825 Nm Drehmoment liefern die Maschinen, das bedeutet eine Beschleunigung auf 100 in 3,6 Sekunden. Die anwesenden Gäste und Journalisten durften im neuen Audi RS 5 Probesitzen, aufs Probefahren muss man noch warten.
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