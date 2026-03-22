Gründen soll kein Privileg sein – was viele trotzdem abschreckt

Alles steht und fällt mit dem Team, ist sich das Autoren-Duo einig. Gemeint sind zum einen eine gute Zusammenarbeit und Atmosphäre, zum anderen ein ausgewogener Mix an Kompetenzen. „In einem Team braucht es jemanden, der Expertise im technischen Bereich hat, jemanden, der sich im Marketing auskennt, im Sales und so weiter“, sagt Tetyana Kohansal.

Ein weiterer Punkt ist die gründliche Markenrecherche: „Arbeitet man an einem Produkt oder einer Lösung, muss man schauen, ob es auch einen Markt dafür gibt“, sagt Kambis Kohansal Vajargah. Gibt es eine Zielgruppe, wie groß ist sie und ist sie bereit, dafür zu zahlen? Auch das Thema Liquidität spielt eine wichtige Rolle, wie Tetyana Kohansal betont. Oft begegnen ihr Start-ups, die klare Visionen, starke Investoren, Netzwerke und einen guten Pitch haben. „Das Problem ist nur, dass sie zu wenig Zeit in den Finanzplan investieren und darin keine Risiken berücksichtigen.“ Bedeutet: Wenn etwas Unerwartetes passiert, man etwa eine geplante Förderung nicht erhält, fällt der Finanzplan auseinander. Deswegen sollte man sich mit erfahrenen Gründern austauschen und nachschauen, was der Standort bietet.

Hat man das alles im Blick, fehlen nur mehr Mut und Konsistenz für den unternehmerischen Erfolg. Geduld sei hier ein zentrales Stichwort. Auch wenn die Welt schnelllebiger wird, ist es besser, langfristig zu planen, als bei einem Trend mitzumachen und nur kurzfristig Erfolg zu haben, raten die beiden Experten.RS