Nachhilfe auf die gute Art

Über die Nachhilfe lernen auch die "Susis" vieles, glaubt Bernhard Hofer: "Sie aktivieren ihr Wissen, können ihre sozialen Fähigkeiten trainieren." Die Nachhilfe können sie gratis anbieten oder bis zu zehn Euro pro Stunde verlangen. Außerdem erhalten die "Susis" kostenlose Trainings in sozialer Kompetenz, Berufsorientierung und Persönlichkeitsbildung. Im Idealfall sollen auch die "Karlis" zu "Susis" werden. Auch interessierte Lehrer bindet talentify mit einem Coach-Programm ein, damit sie die "Susis" an ihren Schulen ehrenamtlich begleiten können.

Ab Oktober können sich interessierte Schüler auf www.talentify.co registrieren, um Nachhilfe zu geben oder zu erhalten. Gleichzeitig startet das Unternehmen offiziell mit der "talentify Academy" – mit Workshops in sozialer Kompetenz, grafischem Storytelling, Design Thinking und Finanzbildung. Die ehrenamtlichen Trainer kommen aus Unternehmen. IBM, SAP und die Erste Bank konnte Hofer von seiner Idee überzeugen – mit seinem Enthusiasmus und guten Argumenten: Die Konzerne erhalten Zugang zu späteren High Potentials, die Schüler die Option auf ein Praktikum im Konzern. Für beide Seiten eine Chance, meint er: "Immer mehr Firmen stellen Berufseinsteiger nach der Matura ein." Die Unternehmen will Hofer künftig in Sachen junge Zielgruppen beraten. Damit, mit einer Vermittlungsgebühr der Unternehmen, und über Crowdfunding will sich talentify finanzieren.

Bernhard Hofers Vision geht weit über Nachhilfe hinaus: Er will das Bildungssystem von innen heraus verändern. "Wir können nicht warten, bis die politischen Voraussetzungen passen", sagt er. Mit anderen Bildungsinitiativen hat er daher stEFFIE gegründet – das "Experimental Fun Festival for Innovative Education" findet von 26. bis 28. September in der Vienna Business School Schönborngasse statt.

www.talentify.co

http://steffie-festival.com