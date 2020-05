Lektüre für Umdenker

Frauen waren noch nie so gebildet und hatten noch nie so viele Möglichkeiten wie heute. Doch: Sie konkurrieren mit Männern, passen sich an das System an, anstatt es zu verändern. Monique R. Siegel plädiert für eine neue Haltung der Frauen: mutig, überzeugend, selbstbestimmt. Die Wirtschaftsethikerin liefert zahlreiche Beispiele von Vorreiterinnen in Gegenwart und Vergangenheit – von General-Motors-CEO Mary Barra bis Olympe de Gouges.