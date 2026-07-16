Neuer Ayurveda-Hotspot im Herzen Kärntens

Die Familie Riedl ist primär für ihre Uhren- und Schmuckmarke Jacques Lemans bekannt. Jetzt haben Alfred , Michaela , Christian und Andreas Riedl gemeinsam Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann diese Woche ihr neues Gesundheitskonzept in St. Veit an der Glan der Öffentlichkeit vorgestellt. Seit 1. Juli 2026 ist für das ehemalige „Hotel Die Zeit“ in der Bürgergasse 7 nach umfangreichen Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten ein neues Kapitel angebrochen: Das Haus wurde vollständig nach den Prinzipien des Ayurveda neu gestaltet und eröffnete als Hotel Ayurveda Die Zeit.

Unter den Gästen begrüßten Familie Riedl und Preeti Hoffmann den Kärntner Landtagsabgeordneten Günter Leikam, St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer, den ärztlichen Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Klagenfurt, Rudolf Likar sowie den Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle St. Veit, Walter Sabitzer. Die feierliche Segnung des Hauses nahm Stiftspfarrer von Gurk, Gerhard Christoph Kalidz, vor.

Auch aus der Welt von Sport und Schauspiel ließen es sich prominente Namen nicht nehmen, dem neuen Gesundheitshotel einen Besuch abzustatten: Model und Schauspielerin sowie Jacques-Lemans-Markenbotschafterin Larissa Marolt, die zweifache Olympiasiegerin im Snowboard Big Air Anna Gasser sowie Ski-Alpin-Olympiasieger Fritz Strobl zählten zu den Ehrengästen des Tages.