Chery in Österreich: Launch-Event mit 400 Gästen in Wien
Die Automarke Chery feierte ihren Markteintritt in Österreich mit einem Launch-Event in der Wiener Rösthalle. Rund 400 Gäste kamen zusammen – darunter Vertreter aus der Wirtschaft, Autohändler, Partner, Mitglieder des Chery-Managements aus China – und einige Familien.
Warum auch sie vor Ort waren, erklärte Frank Wang, EU Region Deputy General Manager von Chery: „Wir sehen das Auto als Teil des Familienalltags. Es soll Sicherheit geben, Komfort bieten und den Menschen das Leben leichter machen – und das jeden Tag aufs Neue.“ Ergänzt wurde das Programm durch Probefahrten rund um das Veranstaltungsgelände.
Mit dabei war das Team von Importeur Freesbe: Sagi Butbul (CEO), Ilona Levy Kalias (COO), Rothem Shavit (CMO) und Freesbe-Commercial Director Jürgen Keusch. Zu den Gästen zählten aber auch Moderator, Autor und Podcaster Tom Trabitsch, TV-Produzent Ronny Rockenbauer, der „iPad Magier“ Christoph Wilke, CEO und Gründer von currycom communications Christian Krpoun sowie der CEO von GGK Mullen Lowe Group Austria Michael Kapfer und COO Dieter Pivrnec.
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