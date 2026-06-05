Die Automarke Chery feierte ihren Markteintritt in Österreich mit einem Launch-Event in der Wiener Rösthalle. Rund 400 Gäste kamen zusammen – darunter Vertreter aus der Wirtschaft, Autohändler, Partner, Mitglieder des Chery-Managements aus China – und einige Familien.

Warum auch sie vor Ort waren, erklärte Frank Wang, EU Region Deputy General Manager von Chery: „Wir sehen das Auto als Teil des Familienalltags. Es soll Sicherheit geben, Komfort bieten und den Menschen das Leben leichter machen – und das jeden Tag aufs Neue.“ Ergänzt wurde das Programm durch Probefahrten rund um das Veranstaltungsgelände.