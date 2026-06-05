Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Business People

Chery in Österreich: Launch-Event mit 400 Gästen in Wien

Chery feierte seinen Markteintritt in Österreich mit einem Launch-Event in der Wiener Rösthalle - mit 400 Gästen.
05.06.2026, 11:22

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Mann im Anzug spricht mit Mikrofon vor einer roten Wand mit dem Chery-Logo und Schriftzug.

Die Automarke Chery feierte ihren Markteintritt in Österreich mit einem Launch-Event in der Wiener Rösthalle. Rund 400 Gäste kamen zusammen – darunter Vertreter aus der Wirtschaft, Autohändler, Partner, Mitglieder des Chery-Managements aus China – und  einige Familien. 

Warum auch sie vor Ort waren, erklärte Frank Wang, EU Region Deputy General Manager von Chery: „Wir sehen das Auto als Teil des Familienalltags. Es soll Sicherheit geben, Komfort bieten und den Menschen das Leben leichter machen – und das jeden Tag aufs Neue.“ Ergänzt wurde das Programm durch Probefahrten rund um das Veranstaltungsgelände.

46-225833694

Mit dabei war  das Team von Importeur Freesbe: Sagi Butbul (CEO), Ilona Levy Kalias (COO), Rothem Shavit (CMO) und Freesbe-Commercial Director Jürgen Keusch. Zu den Gästen zählten aber auch Moderator, Autor und Podcaster Tom Trabitsch, TV-Produzent Ronny Rockenbauer, der „iPad Magier“ Christoph Wilke, CEO und  Gründer von currycom communications Christian Krpoun sowie der CEO von GGK Mullen Lowe Group Austria Michael  Kapfer und COO Dieter Pivrnec

Hier finden Sie noch mehr Geschichten zu Business-Events
Business People
kurier.at  | 

Kommentare