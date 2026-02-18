Diesen Vornamen teilen sich die meisten österreichischen CEOs

In den börsennotierten Unternehmen Österreichs sind weibliche CEOs weiterhin nicht vorhanden. Das belegte Anfang dieser Woche zuerst das Mixed Leadership Barometer des Beraters EY. Dieses untersucht 54 im Wiener Börse Index (WBI) gelistete Konzerne und kam auf folgendes Ergebnis: Der Frauenanteil in den Vorständen stagniert bei 13,8 Prozent – von den insgesamt 188 Vorstandsmitgliedern sind lediglich 26 Frauen. Eine CEO ist, wie eingangs erwähnt, nicht darunter.

Zwei Jahre lang hob zumindest Immofinanz-CEO Radka Doehring den Frauenanteil. Sie schied jedoch im Sommer 2025 aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus.

Wenig überraschend, dass auch eine weitere Erhebung des Vereins Merit Austria zu keinem besseren Ergebnis kommt.