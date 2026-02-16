Geringer Frauenanteil in Vorständen: Führen bleibt Männersache

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In den Chefetagen der börsennotierten Unternehmen in Österreich geht es in puncto Diversität kaum voran. Der Frauenanteil in den Vorständen der im Wiener Börse Index (WBI) gelisteten Konzerne liegt bei 13,8 Prozent und stagniert damit auf niedrigem Niveau. In den 54 untersuchten Unternehmen gibt es derzeit keine einzige Vorstandsvorsitzende (CEO). Das zeigt das aktuelle "Mixed Leadership Barometer" der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY mit Stichtag 1. Jänner 2026.

Von den insgesamt 188 Vorstandsmitgliedern sind lediglich 26 Frauen. Das ist die gleiche Anzahl wie bei der letzten Erhebung im August 2025. Da die Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder leicht sank, blieb der prozentuelle Anteil stabil. Im Jahresvergleich gab es einen leichten Zuwachs um zwei Mandate (von 24 auf 26). Dennoch sind die Führungsgremien weiterhin fest in männlicher Hand: 31 der 54 Unternehmen - und damit 57 Prozent - haben einen rein männlich besetzten Vorstand. Operative Führung bleibt Männersache Wenn Frauen in den Vorstand aufsteigen, dann selten an die operative Spitze. Die meisten Managerinnen verantworten Finanzen (10 CFO) oder operative Teilbereiche (9). Zwei Frauen sind als Risikovorstand (CRO) tätig. Die Position des Chief Executive Officer (CEO) bleibt derzeit ausschließlich Männern vorbehalten.

Nur eine Minderheit der Firmen setzt auf gemischte Teams: Lediglich drei Unternehmen (BKS Bank, Marinomed Biotech, Oberbank) haben mehr als eine Frau im Vorstand. Branchenmäßig liegen Energie sowie Transport & Logistik mit einem Frauenanteil von je 20 Prozent voran. Schlusslichter sind die Automobil- und Telekommunikationsbranche, deren Vorstände komplett frauenfrei sind. Kritik an Gesetzesnovelle Helen Pelzmann, Partnerin bei EY Law, übt Kritik am aktuellen Entwurf des Gesellschaftsrechtlichen Leitungspositionengesetzes (GesLeiPoG), das die EU-Richtlinie "Women on Boards" umsetzen soll. Der Entwurf sei im Vergleich zur ursprünglichen Fassung "spürbar verwässert" worden. Eine ursprünglich geplante verbindliche Regelung, wonach in Vorständen mit mehr als zwei Mitgliedern mindestens eine Frau vertreten sein muss, wurde gestrichen.