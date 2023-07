Ashley Madison: Wie ein Mann Geld mit Affären machen konnte

So skandalös das auch klingen mag, der Mann, der aus Seitensprüngen ein Geschäft macht, übertrumpft es: der nun ehemalige Ashley Madison CEO heißt Noel Biderman. Sein fragwürdiges Business wird in der dreiteiligen Dokuserie „The Ashley Madison Affair“ beleuchtet. Vom Aufstieg bis zum Fall, als 2015 nach einem Hackerangriff Namen der Nutzer veröffentlicht wurden - ein Skandal, der um die Welt ging, da auch der Vatikan involviert war. Die Website besteht jedoch weiterhin.

Gleich in der ersten Folge wird Biderman in den Vordergrund gerückt. Er tritt in Talkshows, Panels und Nachrichteninterviews auf um (fast schon schamlos) das Business zu verteidigen ("we didn’t invent adultery", übersetzt: "Wir haben das Fremdgehen nicht erfunden"). Übrigens zahlen nur Männer, um Ashley Madison verwenden zu können. Frauen melden sich gratis an.

➤ Lesen Sie mehr: Meerjungfrau: Der skurrilste (Traum-) Job der Welt