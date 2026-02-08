Amazon sperrt Supermärkte zu – warum Selbstbedienung am Land trotzdem boomt

Der Supermarkt sollte revolutioniert werden. Ein Geschäft der Zukunft – ohne Kassen, ohne Mitarbeiter und ohne Warteschlangen. Acht Jahre lang schien das auch zu gelingen, nun schließt Amazon seine kassenlosen Selbstbedienungssupermärkte „Amazon Go“ in den USA. Der Grund? Man wolle andere Investitionen priorisieren. Außerdem wird die Technologie laut Amazon bereits von anderen Händlern an über 360 Standorten eingesetzt. Auch in Österreich sind Selbstbedienungsmärkte weit verbreitet. Vor allem im ländlichen Raum. Sie stellen dort nicht nur die Nahversorgung sicher und sind eine willkommene Ergänzung zu bekannten Einzelhandelsketten – sie sind für die gesamte Region von großer Bedeutung, erklärt etwa Bürgermeister Peter Ullmann der niederösterreichischen Marktgemeinde Kreuzstetten. „Hier können Landwirtinnen und Landwirte ihre Produkte direkt an die Kundinnen und Kunden verkaufen.“ Das würde regionale Qualität stärken und kurze Wege fördern. Ein Konzept, das funktioniert. Ein Selbstläufer ist es trotzdem nicht. Denn ganz ohne Aufwand und Personal kommt selbst der modernste Selbstbedienungsshop nicht aus, wenn er bestehen will.

Der Gmoabauernlodn in Oberkreuzstetten In Peter Ullmanns Gemeinde gibt es den sogenannten „Gmoabauernlodn“. Sieben Tage die Woche, von sechs bis 22 Uhr, kann man dort lokale Produkte einkaufen – von Gemüse über Milch bis hin zu Wein und Mützen. Als Selbstbedienungsladen im Rahmen der bäuerlichen Direktvermarktung unterliegt er laut WKO nicht den Öffnungsvorschriften des Öffnungszeitengesetzes. Bedeutet: Theoretisch wäre ein 24-Stunden-Betrieb möglich. Beim Gmoabauernlodn habe man sich bewusst dagegen entschieden, erklärt Vorständin Monika Flandorfer. Nachts habe niemand ein Auge auf das Geschäft – außerdem wolle man es vor Vandalismus schützen. 2017 wurde der Lodn eröffnet. „Wir haben alle Landwirte in Kreuzstetten angeschrieben und gefragt, ob sie mitmachen wollen. Acht sind übrig geblieben“, sagt Flandorfer. Diese acht bilden heute den Vorstand des Vereins. Gestartet habe man mit 24 Lieferanten, heute seien es 50. Ziel sei gewesen, die Regionalität zu stärken und Konsumenten zu motivieren, mehr heimische Produkte zu kaufen. „Natürlich kann man auch ab Hof direkt bei den Landwirten einkaufen, mit dem Laden erspart man sich aber den Weg“, erzählt sie. Finanziert wird das über eine Umsatzbeteiligung – daraus werden Miete, Strom und Reparaturen bezahlt. Kunden gebe es zu Genüge – und das von überall: „Manche kommen während ihres Ausflugs vorbei, weil sie von uns gehört haben. Teils aus ganz Österreich.“ Wie ehrlich sie sind? „Im Großen und Ganzen passt es“, so Flandorfer. Hin und wieder falle auf, dass nicht bezahlt wird. In einer kleinen Gemeinde wird das dann in einem persönlichen Gespräch geregelt. Es gibt ja einen Videobeweis.

