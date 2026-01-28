Amazon schließt Mini-Supermärkte in den USA

Einkaufen ohne Kasse, ohne Warten, ohne Personal – Amazon wollte mit den Amazon-Go-Stores den klassischen Supermarkt revolutionieren. Nun werden die kassenlosen Mini-Supermärkte in den USA geschlossen. Die ersten Geschäfte unter der Marke Amazon Go wurden im Jahr 2018 in den USA eröffnet. Kundinnen und Kunden konnten Produkte einfach aus dem Regal nehmen und den Laden wieder verlassen. Jeder Griff ins Regal wurde von Gewichtssensoren registriert und von Kameras an der Decke überwacht. Somit konnten entnommene Artikel einer Person zugeordnet werden. Die Rechnung folgte automatisch beim Verlassen des Geschäfts.

Abbau der Supermärkte Das Aus der Supermärkte bedeutet dennoch nicht das Ende der Technologie. Amazon betont, dass das System mittlerweile von anderen Händlern an mehr als 360 Standorten in fünf Ländern eingesetzt werde. Auch der Konzern selbst soll die Technik weiter nützen, etwa zur Verpflegung von Mitarbeitenden in über 40 Logistikzentren in Nordamerika. Branchenkenner sollen schon in den vergangenen Jahren darauf hingewiesen, dass die Technik für den kassenlosen Einkauf aufwendig und dadurch kostspielig ist. Somit sei es schwierig, größere Ladenflächen auszuweiten. Die über 50 herkömmlichen Supermärkte des weltgrößten Einzelhändlers unter der Marke Amazon Fresh werden ebenfalls geschlossen. Ein Teil der aufgegebenen Standorte von Amazon Fresh und Amazon Go sollen zu Supermärkten der Kette Whole Foods Market umfunktioniert werden. Whole Foods gehört seit 2017 zu Amazon.