Warum die Stromnachzahlung schnell zur Partnerbörse wird

Zu zweit ist vielleicht nicht alles schöner, aber auf jeden Fall billiger. Wer Miete, Energie, Handytarif, Internet, ORF-Haushaltsabgabe, Auto und vielleicht sogar den Nachwuchs (oder das Haustier) aus nur einem Einkommen finanziert, muss gut haushalten. Denn ausgelegt ist unsere Gesellschaft nicht darauf.

Der Durchschnittsverdiener kommt bei Vollzeitbeschäftigung laut Statistik Austria (Stand 2024) auf ein Brutto-Monatsgehalt von rund 3.977 Euro, 14 Mal im Jahr – das sind 2.707,51 netto. Die durchschnittliche Alterspension lag 2025 bei Männern bei 2.434,77 Euro brutto im Monat. Frauen stiegen mit 1.705,26 aus. Stellt man das den monatlichen Ausgaben eines österreichischen Haushalts gegenüber – zuletzt waren das im Schnitt 2.760 Euro pro Kopf – erkennt man schnell: Das geht sich nicht aus.