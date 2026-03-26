Jobsuche: Was Jungakademiker jetzt von Firmen fordern

Wer sich für ein Studium an einer Hochschule entscheidet, investiert viel Zeit und Energie, vertieft sich in eine Thematik, wird Experte oder Expertin auf einem Gebiet. Doch beim Übergang in die Arbeitswelt ist die Luft scheinbar draußen. 72,8 Prozent der Jungakademiker ist die Karriere zwar (sehr) wichtig, dennoch investiert rund jeder Zweite nur 30 Minuten oder weniger in die Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch. Das erhebt der neue Jungakademiker-Monitor des Beraters FiP.S. Was das für Unternehmen bedeutet und wie Arbeitgeber und Absolventen besser zusammenfinden, verrät FiP.S.-Finanz- und Karriereberater Florian Märzendorfer.

Was Absolventen erwarten „Das wichtigste Thema ist die Transparenz“, erklärt Märzendorfer. „Früher hat man nach einer sicheren Anstellung gestrebt, heute geht es um viel mehr.“ Absolventen, die ins Berufsleben einsteigen, würden Unternehmen viel genauer prüfen – welche Werte sie vertreten, wie der Tätigkeitsbereich aussieht und welchen Sinn die Arbeit erfüllt, wie viel Work-Life-Balance die Position zulässt und – ganz wichtig – wie viel Gehalt dabei rausspringt. Einige dieser offenen Fragen könnten Bewerbende bereits im Vorfeld durch etwas Recherche herausfinden, sagt Märzendorfer. Doch auch Unternehmen können ihren Beitrag leisten, um attraktiver auf Absolventen zu wirken.

Anlocken und abschrecken „Arbeitgeber müssen klar definieren und vermitteln können: Wer sind wir, wofür stehen wir, was bieten wir“, sagt der Experte. Auch beim Thema Gehalt wäre eine höhere Transparenz ausschlaggebend – denn das Mindestentgelt in den Stellenanzeigen wäre längst nicht mehr ausreichend, um Bewerbende anzulocken oder zufriedenzustellen. „Es gibt Studien, wonach das Gehalt für über 60 Prozent der wichtigste Faktor ist“, sagt Märzendorfer. Es gehe aber nicht ausschließlich um die Höhe des Einkommens, sondern um die Relation: Wie viel sind die geleisteten Stunden wert und ist man bereit, für die jeweilige Summe die Freizeit einzukürzen? In der Praxis würden nur die wenigsten Firmen eindeutige Gehälter im Vorfeld kommunizieren, berichtet Märzendorfer, der dafür Verständnis hat. Dennoch betont er: unklare Angaben schrecken ab und das Risiko besteht, im fortgeschrittenen Bewerbungsprozess erst recht enttäuscht zu werden – auf beiden Seiten. Nur eine weitere Sache ist noch fataler, um junge Absolventen für sich zu gewinnen. Endlos lange Bewerbungsschleifen sind für Jungakademiker, die ins Berufsleben einsteigen, keine Option mehr, sagt Märzendorfer und ergänzt: „sofern es sich nicht um die Handvoll Beratungsfirmen handelt, wo alle WU-Absolventen hinwollen.“ Doch der Tenor in den FiP.S.-Beratungsgesprächen ist klar: Bewerbungsprozesse müssen kompakt sein, schnelle Rückmeldungen und Entscheidungen liefern. Sonst verlieren Bewerbende noch vor dem ersten Kennenlernen das Interesse.