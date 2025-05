Dürtscher war seit 1985 in der GPA tätig und seit 2018 deren Geschäftsführer. Er war laut GPA der "Herr über 170 Kollektivverträge". Er wurde 64 Jahre alt.

Karl Dürtscher, Bundesgeschäftsführer und Chefverhandler der Gewerkschaft GPA , ist am Sonntag nach schwerer Krankheit verstorben, wie die Die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) bekanntgab.

Dürtscher war GPA-Chefverhandler in der Metallindustrie sowie vielen weiteren Industrierunden. "Er hatte etwa mit den Verhandlungen rund um die Corona-Kurzarbeit das Arbeitsleben in der Republik geprägt. Die Kollektivvertragspolitik der Gewerkschaft GPA war sein Steckenpferd, für das er unermüdlichen Einsatz bis zuletzt zeigte," schreibt die GPA.

„Mit Karl Dürtscher verlässt uns ein lieber Freund, erfahrener Kollege und aufrechter Gewerkschafter. Die österreichische Sozialpartnerschaft verliert einen verlässlichen und verbindlichen Verhandler, der sie jahrelang geprägt hat“, so Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.

Dürtscher wurde 1961 in Schruns in Vorarlberg geboren. Nach seiner Lehre bei den Vorarlberger Illwerken war er Angestellter bei der Vorarlberger Zementwerke AG. 1985 wechselte er zur Gewerkschaft der Privatangestellten in Wien.

Als Gewerkschafter übte er auch verschiedene Funktionen in der Sozialversicherung aus und war ab 1996 Kammerrat in der Arbeiterkammer Wien.