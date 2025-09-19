Warum der Kaffeepreis weiterhin hoch bleibt

Kaffee wird seit mehreren Jahren immer teurer . Seit 2021 hat sich der Rohkaffeepreis an der Börse verdreifacht. Auch aktuell werden wieder neue Spitzen erreicht.

Der Kaffee wird aber nicht nur an der Börse, sondern auch im Handel für die Endkunden teurer. So kosteten die dunklen Bohnen im vergangenen August um fast 24 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, so die Zahlen der Statistik Austria.

Ein Plus, von dem die Händler jedoch nicht profitieren, wie Paul Unterluggauer, Chef von Tchibo Österreich, sagt. "Der Kaffeepreis ist auf einem Rekordhoch, aber wir verdienen deswegen nicht mehr."

Weltweit steigt die Nachfrage nach Kaffee

Schuld sei die weltweit steigende Nachfrage nach dem Heißgetränk. Vor allem in Asien wird immer mehr Kaffee getrunken. Und auch in Österreich wuchs der Konsum im vergangenen Jahr von 2,65 auf 2,75 Tassen täglich.

Das ergibt einen durchschnittlichen Konsum von mehr als 1.000 Tassen im Jahr pro Österreicher. Auch der heimische Kaffeemarkt sei Unterluggauer zufolge 2024 zum Vorjahr um fünf Prozent gewachsen.