Ein Kilo Kaffee um 30 Euro: Die Preise sind total überhitzt

Fragwürdige Preispolitik der Konzerne zu Lasten der Konsumenten

Die andere ist hausgemacht, einer fragwürdigen Preispolitik weniger dominanter Handelskonzerne und mächtiger global agierender Lebensmittelmultis geschuldet. Schon seit Jahren kritisieren Konsumentenschützer, Handelsvertreter und auch die Wettbewerbshüter den sogenannten „Österreich-Aufschlag“ auf viele Marken-Lebensmittel und Drogeriewaren. Weil die Konzerne unterschiedliche Länderstrategien fahren, sind idente Produkte in Deutschland mitunter beträchtlich billiger als in Österreich. Aktuelles Preisbeispiel aus den Webshops gefällig: Der Sonnenspray von Nivea Sun LSF 50+ 200 ml kostet bei Müller in Deutschland 10,95 Euro, bei Müller in Österreich 18,45 Euro.