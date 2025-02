Warum der Kaffeepreis schon wieder auf Rekordhoch liegt

Minus 41 Prozent

Händler nannten auch anhaltende Befürchtungen über eine schrumpfende Lieferprognose in den führenden Produzentenländern Brasilien und Vietnam als Grund. Vietnams Kaffee-Exporte etwa fielen im Januar im Jahresvergleich um 41 Prozent. Dies folgt einem Rückgang von 17 Prozent im vergangenen Jahr.

Ebenfalls auf mehrmonatige Höchststände legten am Donnerstag die Preise für Mais, Weizen und Sojabohnen zu. Auch hier war die US-Handelspolitik Auslöser. Händler hatten zunächst befürchtet, dass Zölle Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Getreide auslösen könnten, was den Verkauf an große Importländer wie China und Mexiko beeinträchtigen würde und ein daraus resultierendes Überangebot in den anderen Ländern die Preise drücken würde. Doch durch die Aussetzung der US-Zölle gegen Kanada und Mexiko sowie durch die moderaten chinesischen Gegenzölle wurden die Märkte gestützt.