Streiks bei Starbucks wegen neuer strenger Kleidungsvorschriften

Eine neue Kleiderordnung bei der US-Kaffeehauskette Starbucks sorgt für Proteste in der Belegschaft. Seit Anfang dieser Woche haben in rund 100 gewerkschaftlich organisierten Starbucks-Filialen in den USA etwa 1.000 Angestellte ihre Arbeit niedergelegt, berichtet Bloomberg.

Der Grund für die Aufregung: Die Beschäftigten in den von Starbucks betriebenen und lizenzierten Filialen in den USA und Kanada dürfen in der Arbeit unter der grünen Barista-Schürze nur noch ein schwarzes Oberteil und kakifarbene, schwarze oder blaue Jeanshosen tragen. Bisher konnten sie die Oberteile-Farben frei wählen, auch kariert oder gestreift war erlaubt.