Kabelbrand am Flughafen Stuttgart: Wien-Flug gestrichen

Nach einem Kabelbrand am Flughafen Stuttgart kommt es weiterhin zu Einschränkungen im Flugverkehr. Die ersten Flüge seien bereits gestrichen worden, sagte eine Sprecherin des Betreibers. Am Morgen waren laut Internetseite des Flughafens sieben Abflüge verspätetet, einer wurde gestrichen. Außerdem waren elf Ankünfte zu spät, vier fielen aus. Gestrichen wurde unter anderem der Eurowings-Flug EW 2755 mit Ankunft aus Wien um 9:45 Uhr.

"Fluggästen wird empfohlen, den Flugstatus regelmäßig zu prüfen und sich bei der Airline auf dem Laufenden zu halten“, hieß es dort. Der Flughafen hatte am Mittwochabend seinen Betrieb vorübergehend unterbrochen. Nach Angaben des Betreibers kam es in einem Betriebsgebäude abseits der Terminals zu dem Kabelbrand. Passagiere waren demnach nicht direkt von dem Feuer betroffen. Die Brandursache und das Ausmaß des Schadens seien noch unbekannt, sagte die Sprecherin.

Abflüge über Stunden nicht möglich Der Flugbetrieb wurde am Mittwochabend für rund eine Stunde komplett eingestellt, teilte die Sprecherin mit. Demnach legte der Brand Teile der Stromversorgung lahm. Das habe sich zum Beispiel ausgewirkt auf die Beleuchtung der Start- und Landebahnen. Sämtliche Abflüge ab Stuttgart seien gestrichen worden. Am späten Abend wurde die Landebahn laut Betreiber dann freigegeben, Ankünfte waren wieder möglich.