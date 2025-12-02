Ex-EU-Kommissar Johannes Hahn dürfte OeNB-Präsident werden

Ex-EU-Kommissar Johannes Hahn dürfte wohl OeNB-Präsident werden. Das soll die ÖVP, der die Personalauswahl laut Koalitionsabkommen zusteht, entschieden haben, berichteten Standard und Krone am Dienstagabend. Der entsprechende Entschluss soll laut Krone bereits am Mittwoch im Ministerrat abgesegnet werden.

Der Posten des OeNB-Präsidenten ist seit 30. November vakant, nachdem Harald Mahrer sein Mandat als OeNB-Generalratspräsident zurückgelegt hatte. Der drei Wochen zuvor angekündigte Schritt war eine Reaktion auf heftige Kritik an dem damaligen WKÖ-Chef rund um die Vorgänge in der Wirtschaftskammer.