Harald Mahrer tritt mit Sonntag als Nationalbank-Präsident zurück

Seither wurde spekuliert, weshalb sich Mahrer mit dem tatsächlich Abgang aus der Notenbank wohl Zeit lässt. Doch jetzt, zweieinhalb Wochen später, ist es soweit.

Um die Wogen in der Gehälter-Causa der Wirtschaftskammer zu glätten, hat Harald Mahrer am 10. November seinen Rückzug von der Spitze des Generalrats der Nationalbank erklärt. Es half bekanntlich nichts, wenig später trat er auch als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich zurück.

Im zuständigen Finanzministerium ist Mahrers Rücktrittsschreiben als Präsident der OeNB eingelangt. Dort heißt es schnörkellos und ganz formal gehalten: "Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich meine Funktion als Präsident der Oesterreichischen Nationalbank mit Wirkung zum Ablauf des 30. November 2025 zurücklege."

Damit ist klar, die nächste Sitzung des obersten Aufsichtsgremiums der Notenbank am 9. Dezember wird OeNB-Vizepräsidentin und ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Ingrid Reischl leiten.

Dies wäre nur dann nicht der Fall, wenn es bis dahin bereits einen Nachfolger für Mahrer gäbe. Dazu braucht es aber zunächst einen Ministerratsbeschluss in der Regierung und die formale Bestellung durch das Finanzministerium. Unwahrscheinlich, dass das bis zum 9. Dezember gelingt.