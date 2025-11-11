Trotz Wirtschaftsflaute: Banken sind für möglichen Crash gewappnet

Die Nationalbank bleibe auch nach dem angekündigten Rückzug von OeNB-Präsident Harald Mahrer "voll funktionsfähig", sagte Gouverneur Martin Kocher am Dienstag bei der Präsentation des 50. Finanzmarktstabilitätsberichts. Er sieht auch keinen Imageschaden für die Notenbank. Die in Diskussion geratene OeNB-Gage für Mahrer von 88.000 Euro pro Jahr sei ein Beschluss der Hauptversammlung gewesen, also der Republik als Eigentümerin der OeNB und durchaus vergleichbar mit Entschädigungen für Aufsichtsratstätigkeiten in der Wirtschaft. Für die Nachfolge von Mahrer sei nun die Regierung am Zug, so Kocher.

Den heimischen Banken stellt die OeNB nach einem neuen Stresstest ein gutes Zeugnis aus, warnt aber gleichzeitig vor den Herausforderungen der nächsten Zeit. Simuliert wurde ein scharfer Wirtschaftseinbruch von sechs Prozent vom BIP. Dann würden zwar nicht drei Prozent wie aktuell, sondern zehn Prozent aller Kredite uneinbringlich sein, diese Rate gilt der Aufsicht aber offenbar als verkraftbar.

Auf der positiven Seite stehen für die OeNB folgende Punkte: