Jetzt kommt das digitale Notariat

"Das Ministerium gibt uns die Möglichkeit, als 'One-Stop-Shop' zu agieren", erklärte Umfahrer. Die Notare könnten etwa Steuernummern, Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (UID) oder Gewerbenummern aus einer Hand vergeben. "Das werden wir im Laufe des Jahres in den Echtbetrieb umsetzen können", stellte Umfahrer noch für heuer in Aussicht.

Mehr Digitalisierung

Im neuen türkis-blauen Regierungsprogramm enthalten sei "eine Entlastung der Justiz durch Notariate", stellte der Standesvertreter zufrieden fest. "Wir sind bereit, hier zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, zum Beispiel, dass der Notar die Eintragung ins Firmenbuch durchführen kann", betonte Umfahrer.

Doch auch in Verlassenschaftsverfahren könnten die 521 österreichweit zugelassenen Notare als Gerichtskommissäre "weitere Aufgaben übernehmen". Auch dort sei eine forcierte Digitalisierung dringend notwendig. "Wir schieben immer noch die Papierakte zwischen den Gerichten und den Notaren hin und her", merkte der Präsident der Österreichischen Notariatskammer kritisch an.