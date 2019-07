IWF: Vietnam übertrifft Chinas Wirtschaftswachstum

Vietnams Wirtschaft wird nach der Prognose des Internationalen Währungsfonds ( IWF) in diesem Jahr abermals schneller wachsen als die des großen Nachbarn China. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um 6,5 Prozent zulegen, sagte der IWF am Mittwoch in Washington voraus. 2018 hatte es noch zu einem Plus von 7,1 Prozent gereicht, dem größten Zuwachs seit zehn Jahren.

Für die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft China rechnet der IWF im laufenden Jahr nur noch mit einem Wachstum von 6,2 Prozent, nachdem es bereits 2018 mit 6,6 Prozent das kleinste Plus seit fast drei Jahrzehnten gegeben hatte.