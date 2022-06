IV-Chef Knill: Alles was den Gasverbrauch reduziert, ist sinnvoll

IV-Präsident Georg Knill plädiert für eine Reduktion des Gasverbrauchs. Alles was den Gasverbrauch reduziere, sei sinnvoll und notwendig "um in Summe die Wirtschaft am Leben zu halten". Deshalb müsse Österreich "in den sauren Apfel beißen" und das Kohlekraftwerk Mellach reaktivieren.

Stark abhängig

Ähnlich sieht das der Präsident des Deutschen Industrieverbandes BDI, Siegfried Russwurm. Deshalb unterstütze der BDI auch die deutsche Regierungskampagne zum Sparen. Allerdings setzt Russwurm nach: "Ob's wirklich hilft? Meine Rede heißt, wer bei den Energiepreisen ... nicht verstanden hat, dass Sparen angesagt ist, dem ist ja mit einer Kampagne auch nicht zu helfen."

Knill sieht inzwischen einen besseren direkten Austausch mit der Regierung. Aber der Bedarf sei noch "extrem": "Man kann nie genug kommunizieren", so Knill. Mehr als 7.000 Betriebe in der Industrie seien stark abhängig von Gas und diese wollen wissen "was ist morgen die Situation". Aus Sicht Knills macht das Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck besser: "So gesehen würden wir uns gerne mehr Habeck wünschen hier in Österreich", also konkret ein Krisenmanagement das mehr Kommunikation beinhaltet, Pragmatismus und mehr Lösungsansätze.

Katastrophe vermeiden

Auch Russwurm findet, seine Regierung mache es "für die Rahmenbedingungen ganz gut". Dafür lehnt er den Vergleich beim Abbau der Abhängigkeit von Gas zwischen Österreich und Deutschland ab, da dürfe man "nicht Äpfel mit Birnen vergleichen" und solle "nicht mit Zahlen spielen". Es gehe darum, im Gespräch zu bleiben und "möglichst die Katastrophe zu vermeiden.