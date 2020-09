Italiens Zahlungsanbieter Nexi plant Fusion mit SIA

Das italienische IT-Unternehmen SIA und der Zahlungsanbieter Nexi arbeiten an ihrer Fusion. Die Verhandlungen seien bereits in einer fortgeschrittenen Phase, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" (Dienstagsausgabe). Aus dem Zusammenschluss soll ein Riese im digitalen Zahlungsverkehr in Europa entstehen.

SIA, das 2016 von der Bank-Austria-Mutter UniCredit die Kartenabwicklungssparte der Tochter UBIS mit 240 Mitarbeitern übernommen hatte, steht mehrheitlich unter Kontrolle der staatlichen Förderbank CDP und der italienischen Post.