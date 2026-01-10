Wirtschaft

Massive Unruhen: AUA setzt Flüge nach Teheran vorläufig aus

Vier Personen stehen mit Gepäck vor einer Abflugtafel am Flughafen und schauen auf die Anzeigetafeln.
Die Austrian Airlines haben aus Sicherheitsgründen ihre Flüge in die Islamische Republik vorerst gestoppt. .
10.01.26, 12:48

Angesichts der anhaltenden Unruhen im Iran mit Massenprotesten in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten des Landes mit bisher vermutlich mehr als 200 Toten haben die Austrian Airlines (AUA) aus Sicherheitsgründen ihre Flüge in die Islamische Republik vorerst bis kommenden Dienstag gestoppt. Das berichtete das Online-Portal austrianwings am Samstag.

"Die Austrian Airlines Security Abteilung hat in Abstimmung mit der Konzernsicherheit auf Basis der aktuellen Lagebewertung empfohlen, die Austrian Airlines Flüge nach und von Teheran bis inklusive 12. Jänner 2026 vorsorglich auszusetzen", hieß es seitens einer AUA-Sprecherin gegenüber austrianwings.

Eine Entscheidung, ob der regulär geplante Flugbetrieb nach und von Teheran ab kommendem Mittwoch, 13. Jänner, wieder aufgenommen werden könne, werde "zu einem späteren Zeitpunkt nach einer erneuten Lagebewertung" getroffen.

