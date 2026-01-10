Straßenkämpfe: Syrische Armee verkündet Kontrolle über Aleppo

Nach tagelangen Kämpfen mit kurdischen Truppen in der syrischen Stadt Aleppo hat die syrische Armee nach eigenen Angaben die gesamte Stadt wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Reporter der Nachrichtenagentur AFP hörten jedoch auch am Samstag früh weiterhin Schüsse im umkämpften Stadtteil Sheikh Maqsoud. Kurdische Kämpfer wiesen die Armeeangaben zurück und erklärten, in dem Viertel gebe es weiterhin Straßenkämpfe.

Truppen der syrischen Übergangsregierung und kurdische Kämpfer liefern sich seit Dienstag Gefechte in Aleppo. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld an der Gewalteskalation, bei der mehr als 20 Menschen getötet wurden. Nach Angaben der Vereinten Nationen flohen bisher etwa 30.000 Menschen aus den umkämpften Vierteln. In der Nacht auf Freitag hatte das Verteidigungsministerium eine Waffenruhe verkündet, die Kurden-Kämpfer hatten ein Niederlegen der Waffen jedoch abgelehnt. Am Samstag früh verkündete die Armee den erfolgreichen Abschluss eines Sicherheitseinsatzes in Sheikh Maqsoud. Kurdische Kämpfer wiesen dies als "falsch und irreführend" zurück und berichteten, es gebe weiterhin Straßenkämpfe mit "Regierungsmilizen". Sie warfen den Truppen vor, durch Artilleriefeuer gezielt Angst und Schrecken in dem Stadtteil zu verbreiten.

Die Kämpfe in der zweitgrößten Stadt des Landes hatten begonnen, nachdem Bemühungen zur Eingliederung der de facto autonomen Kurden-Verwaltung und ihrer Armee in die neue syrische Übergangsregierung im Sande verlaufen waren. Zwei Stadtviertel Aleppos noch unter Kontrolle kurdischer Einheiten Seit dem Sturz des Langzeit-Machthabers Bashar al-Assad im Dezember 2024 wird das im Nordwesten Syriens gelegene Aleppo weitgehend von der neuen Übergangsregierung kontrolliert. Nur die Stadtviertel Sheikh Maqsoud und Achrafieh stehen bisher noch unter der Kontrolle kurdischer Einheiten.