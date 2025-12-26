Fünf Tote bei Anschlag in alawitischer Moschee in syrischer Stadt Homs

Die Sicherheitskräfte hätten das Gebiet abgeriegelt, berichtete die Staatsagentur SANA unter Berufung auf das Gesundheitsministerium und die Stadtverwaltung von Homs.

Die Regierung wird von Mitgliedern der sunnitischen Mehrheit geführt. Anfang des Monats wurden in Zentralsyrien zwei US-Soldaten und ein ziviler Dolmetscher bei einem Angriff getötet. Die Behörden machten ein mutmaßliches Mitglied der sunnitischen Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) dafür verantwortlich.