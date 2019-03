US-Währungshüter sieht "Anlass, etwas nervös zu werden"

Risiko raus, Sicherheit rein

Die Investoren in den USA und auch in Asien suchten am Montag vorerst das Weite, was sich in fallenden Aktien-Kursen widerspiegelte. Zugleich deckten sich Anleger in Europa verstärkt mit als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen und der "Krisenwährung" Gold ein.

Evans, der den Notenbank-Bezirk Chicago leitet, rechnet bis zur zweiten Jahreshälfte 2020 mit keinen weiteren Zinserhöhungen in den USA. Sein Kollege Patrick Harker, Fed-Chef des Bezirks Philadelphia, hält heuer "höchstens" einen Schritt nach oben für möglich. "Ich bin weiter im Abwartemodus", betonte der Währungshüter in London.

Anders als Evans hat er dieses Jahr in dem über die Zinspolitik entscheidenden Offenmarktausschuss kein Stimmrecht. Evans betonte ebenfalls, es sei eine gute Zeit, eine vorsichtige Haltung einzunehmen, weil die US-Wirtschaft immer noch stark sei. Mit Blick auf die jüngst gekippte Zinskurve am Anleihenmarkt sagte er dem Sender CNBC am Rande einer Konferenz, er verstehe, dass Investoren wachsam und abwartend agierten. Die Fed handle auch so.