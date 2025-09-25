Intersport: Umsatzplus dank Fahrrädern und Wintersport

Die Schwierigkeiten im Sporthandel scheinen nicht alle Unternehmen gleichermaßen zu treffen. Denn bei der Kette Intersport steigt der Umsatz .

Das Geschäftsjahr des Unternehmens läuft noch bis Ende September. Es wird ein Umsatz von 670 Millionen Euro erwartet und damit ein Plus von zwei Prozent zum Vorjahr. Inklusive dem Auslandsgeschäft (in Tschechien, Ungarn und der Slowakei) beträgt der erwartete Umsatz 800 Millionen Euro.

Bereits das dritte Rekordjahr im Fahrrad-Bereich

Umsatztreiber sei das starke Wintergeschäft gewesen. Hier wuchsen sowohl der Verleih als auch der Verkauf, wobei der Verleih stärker anzog. Aber auch das Geschäft rund um Fahrradfahren und Laufen lief gut.

Im Bike-Bereich steuert Intersport heuer auf das dritte Rekordjahr in Folge zu. "Man hört von vollen Lagern bei den Mitbewerbern, aber bei uns wird Neu- und Aktionsware gut nachgefragt", sagt Intersport-Chef Franz Koll.

Wegen des teilweise verregneten Sommers befürchtete Koll Umsatzrückgänge, doch die Sorge erwies sich als unbegründet. So schwächelte zwar das Geschäft mit Schwimm- und Badeutensilien, dafür zog der Outdoor-Bereich an, was die Umsätze weiter steigerte. "Denn eine Regenjacke kostet nun einmal mehr als eine Badehose", so Koll im Gespräch mit dem KURIER.