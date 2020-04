Internetausfall: Magenta hat Problem um 01.30 Uhr behoben

Die Kunden des Telekom- und Internetanbieters Magenta waren gestern, Montag, mit einem massiven Netzausfall konfrontiert. Wie der KURIER berichtete, klagten am Montagabend Tausende Internetnutzer in Österreich über wiederholte Ausfälle ihrer Internetverbindung.

„Wir konnten in der Nacht um 01.30 Uhr alles beheben. Wir hatten Unterbrechungen bei der Nutzung von Festnetz und Internet. Der Mobilfunk war nicht betroffen“, sagt Magenta-Sprecherin Julia Lessiak zum KURIER. „Es waren mehrere kurze Ausfälle. Die Störung entstand nicht im österreichischen Netz von Magenta. Vielmehr handelt es sich um eine technische Störung in einem der internationalen Datennetze, das die Datenströme von und nach Österreich transportiert und von Magenta in Österreich genutzt wird."

Die genauen Analysen seien laut Lessiak aber noch im Laufen. Am Dienstag gab es dann keine Probleme mit der Internetleitung mehr.