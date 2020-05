Insolvenzen könnten um 12-15 Prozent ansteigen

Angesichts der Coronakrise verschlechtere sich aktuell die Bonität vieler in- und ausländischer Betriebe, was eine Insolvenzwelle auslösen werde, prognostiziert der Kreditversicherer Acredia. Für 2020 rechnet er mit einer Zunahme der Pleiten um 12 bis 15 Prozent, nach einem Plus von 2 Prozent im Jahr 2019. Im Jahr 2009 waren die Insolvenzen im Gefolge der Finanzkrise um 9,3 Prozent gestiegen.