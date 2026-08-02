Öl-Förderziele: OPEC+ hebt laut Insider Produktion an

Die Staaten der Ölförder-Organisation OPEC+ haben sich einem Insider zufolge darauf geeinigt, ihre Förderziele ab September um 188.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag anzuheben.

Im vierten Quartal wollten sie eine Pause einlegen, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person am Sonntag. Ein Delegierter und ein Insider gingen von einem ähnlichen Ergebnis bei einem Treffen am Sonntag in London aus. Die OPEC+ umfasst die OPEC-Staaten sowie weitere Öl-Produzenten wie Russland.