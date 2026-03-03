Wirtschaft

Teure Zigaretten: Inflationsrate im Februar leicht gestiegen

Die Inflationsrate für Februar 2026 beträgt laut Schnellschätzung 2,2 Prozent. Insbesondere Zigaretten wurden im Februar merklich teurer.
03.03.2026, 09:09

Inflation Symbolbild

Zusammenfassung

  • Inflationsrate im Februar 2026 laut Schnellschätzung bei 2,2 %, Preisniveau steigt um 0,8 % zum Vormonat.
  • Dienstleistungen treiben mit 4,0 % Preisauftrieb die Inflation am stärksten, Energiepreise fallen weniger stark als zuvor.
  • Preise für Lebensmittel, Tabak und Alkohol steigen um 3,0 %, insbesondere Zigaretten werden teurer.

Die Inflationsrate für Februar 2026 beträgt voraussichtlich 2,2 Prozent. Das geht aus einer Schnellschätzung von Statistik Austria hervor. 

Damit fällt sie etwas höher aus als zu Jahresbeginn, im Jänner lag die Teuerung bei 2,0 Prozent.

Inflation sinkt, Preise bleiben hoch

Energie wurde billiger, Zigaretten teurer

"Dienstleistungen waren mit einem Preisauftrieb von 4,0 % erneut der wichtigste Inflationstreiber, im Jänner hatte dieses Preisplus 3,8 % betragen. Die Energiepreise wiesen mit einem Minus von 4,1 % einen deutlich geringeren Rückgang auf als im Jänner mit minus 4,9 %, vor allem die Treibstoffpreise dämpften die Inflation weniger. Die Preise für Lebensmittel, Tabak und Alkohol stiegen im Februar um 3,0 % an und somit kräftiger als im Jänner mit einem Plus von 2,7 %. Insbesondere Zigaretten wurden im Februar merklich teurer“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Erhoffte Trendwende: Die Energiepreise sinken und die Inflation gleich mit
Wirtschaft Inflation
Agenturen, sif  | 

