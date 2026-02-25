Erhoffte Trendwende: Die Energiepreise sinken und die Inflation gleich mit

Die Inflation in Österreich ist im Jänner im Vergleich zum Vorjahr kräftig gesunken. Die Statistik Austria bestätigte am Mittwoch ihre Schnellschätzung vom 4. Februar mit einem Rückgang vom Dezember-Wert von 3,8 auf nunmehr 2,0 Prozent.

Ein Effekt ist dabei zentral, ein statistischer sogenannter Basiseffekt: Weil die seinerzeit eingeführte "Strompreisbremse" im Jänner 2025 ausgelaufen ist, schnalzte damals - vor einem Jahr - die Inflation stark nach oben. Im Jänner diesen Jahres gibt es diesen Effekt natürlich kein zweites Mal, daher sinkt nun die Inflation im Jänner 2026 im Verhältnis zum Jänner 2025 relativ stark.

Doch auch generell sind die Energiepreise rückläufig. Beides zusammen erklärt im Großen und Ganzen die eingetretene Normalisierung der Teuerung bei dem Zielwert der Bundesregierung, aber auch der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Die Statistik Austria sagt: Ohne die Preisentwicklung von Strom läge die Inflation aktuell bei 3,0 Prozent.