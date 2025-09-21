Heimische Diskonter senken die Butterpreise

Spät, aber doch beginnen auch in Österreich die Butterpreise wieder zu sinken. Nachdem in Deutschland alle großen Supermarktketten schon in der Vorwoche den Mindestpreis je Viertelkilo um 20 Cent auf 1,79 Euro herabsetzten, wird das Grundnahrungsmittel auch hierzulande billiger.

Diskonter Hofer prescht vor und senkt den Preis für seine Eigenmarke Milsani Österreichische Teebutter 250g von 2,39 Euro auf 1,99 Euro, geht aus dem aktuellen Werbeprospekt hervor. Die laktosefreie Butter wird ab Montag um 2,39 Euro statt bisher 2,69 Euro angeboten.

Lidl Österreich zieht nach und macht seine beliebtesten Butterartikel um bis zu 20 Cent billiger, teilte die Kette am Wochenende mit. Der meistgekaufte Artikel, die österreichische Alpengut Teebutter 250g kostet damit ab sofort 2,19 Euro statt 2,39 Euro. "Damit drückt der heimische Diskonter neuerlich das Marktniveau und setzt den günstigsten Kurant-Preis am Markt", heißt es in der Aussendung von Lidl. Die Kosten für die Preisreduktion übernehme Lidl Österreich zur 100 Prozent, wird ergänzt.