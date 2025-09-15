Warum Butter in Deutschland günstiger ist als in Österreich

Die Butterpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland sinken weiter. Große Handelsketten senken den Preis für eine 250-Gramm-Packung Deutscher Markenbutter ihrer Eigenmarken um 20 Cent oder rund ein Zehntel auf 1,79 Euro. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch andere Butterprodukte sollen günstiger werden. Zum Vergleich: In Österreich kosten die 250-Gramm-Butterpackungen der Supermarkt- und Diskonter-Eigenmarken am Montag 2,39 Euro.

Butterpreise in Deutschland sinken: Lidl setzte Spirale in Gang

Zuerst hatte der Diskonter Lidl erklärt, die Butterpreise in Deutschland zu senken. Das setzte eine Spirale in Gang: Aldi Nord und Süd, aber auch Edeka, Rewe, Netto, Norma, Kaufland und Penny kündigten daraufhin ebenfalls niedrigere Preise bei ihren Eigenmarken an. Wenn einzelne Lebensmittelhändler Eckpreisartikel wie Butter dauerhaft reduzieren, folgen andere üblicherweise schnell.